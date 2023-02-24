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Обміняю чоловіка на «Ладу» та чорні пакети біля посольства РФ: як українці у Празі нагадали про війну 

24 лютого українці у Празі вийшли на мітинг, аби нагадати, що в Україні досі триває війна

24 лютого 2022 року українці прокинулися від вибухів за вікном – Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За рік українські військові звільнили Київщину та майже всю Харківщину, деокупували Херсон та тримають оборону Бахмута.

24 лютого 2023 року українці у Празі – біженці та діаспора – зібралися, аби вчергове нагадати, що війна Росії проти України триває. Однак досі залишаються бізнеси, які співпрацюють з Росією, і країнам, які відмовляються допомагати українському народу.

Організація «hlas.Ukrajiny» влаштували ходу по центру Праги із зупинками біля магазинів, які надалі працюють в Росії. Так, українців скандували про вихід з ринку РФ біля магазину одягу New Yorker та Raiffeisen банку. Для демонстрації також виготовили спеціальні плакати із закривавленими руками, які символізують співпрацю із вбивцями.

Демонстрація проти ведення бізнесу в Росії
Демонстрація проти ведення бізнесу в Росії

Під час ходи українці скандувала «Росія – териористична держава і окупант», «Слава Україні», «Звільніть Азов».

Подружжя із Запоріжжя
Подружжя із Запоріжжя

«Ми прийшли на акцію, бо нам болить за Україну. У нас син воює. Ми хочемо, щоб був мир. І не лише про мир [мріємо], але й про перемогу України. А рік ми пережили як і всі – у новинах», – кажуть пара пенсіонерів із Запоріжжя.

Хода закінчилася в центрі біля пам’ятника вацлава гавелу, де організатори облаштували сцену та організували міні концерт - з промовами виступили засновник празького майдану та організації «Action with Ukraine» Міхал Майцнер, представник Української ініціативи в Чехії Богдан Райчинець, тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий, засновниця громадського центру «Nusle» Галина Андрейцева, представниця центру «Світло» Ольга Череп'юк, Томаш Пешинський з «Пульс Європи», Адам Ганка з політично-громадського руху «Вольт», Мартін Ондрачек з організації «Подарунок для Путіна, Отакар ван Гемунд з організації «Kaputin», Кроки добра, Юлія Левкова і Ярослава Бурко з організації «hlas.Ukrajiny» та Мілан Вотипка з організації «Людина у скруті».

«Для мене є великою честю жити в країні, де як уряд і президент, так і більшість людей допомагають українцям. Ви зараз показуєте, що той, хто нібито менший і на папері слабший, може спокійно боронитися проти сильнішого», – сказав Мартін Ондрачек.

Він також додав, що на рахунки організації надійшли 15 мільйон крон, які відправлять на військову допомогу Україні.

Хода закінчилася на Вацлавській площі, в центрі Праги
Хода закінчилася на Вацлавській площі, в центрі Праги

Ще одним завданням мітингу є підписати петицію, аби виключити Росію з Ради Безпеки ОНН. Це рішення означатиме, що припиняться блокування необхідних рішень для України рішень ООН, що робить Росія своїм правом вето.

Так, у 2008 році Радбез ООН не зміг прийняти резолюцію щодо Південної Осетії, у 2014 році — щодо окупації Криму, у 2018 — щодо розслідування можливої хімічної атаки у Сирії. У 2020 році РФ ветувала резолюцію, що засуджує дії росіян в Україні та закликає її вивести війська. У 2022 росіяни знову заблокували резолюцію про засудженням псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

Українці також вимагали виключити Росію з Ради Безпеки ООН
Українці також вимагали виключити Росію з Ради Безпеки ООН

Тому українці створили петицію на міжнародній платформі Change.org з вимогою виключити Росію з Ради Безпеки ООН.

«Двері ООН для Росії мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН Росія, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до [її] міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбні держави можуть стати членами ООН. Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві», — йдеться в петиції.

Організатори заходу зазначають, що якби українці за кордоном не виходили на вулиці, то Україні не постачали би зброю, як це роблять зараз.

Демонстрація біля посольства РФ
Демонстрація біля посольства РФ

Паралельно акцію організували і чехи – біля посольства РФ організація «Kaputin» влаштували перформанс. Організатори відрубали голову двоголовому орлу, стіну посольства закидали кільками із червоною фарбою, а перед входом виклали муляжі мертвих військових, біля яких поставили макет жінки з написом: «Обміняю чоловіка на ладу».

«Сьогодні ми намагалися продемонструвати, що варто робити з окупантами, які прийшли на нашу землю. Росіяни мають бачити, що їх чекає в найближчому майбутньому», – каже учасниця перформансу.

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