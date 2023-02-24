Обміняю чоловіка на «Ладу» та чорні пакети біля посольства РФ: як українці у Празі нагадали про війну 

24 лютого 2022 року українці прокинулися від вибухів за вікном – Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За рік українські військові звільнили Київщину та майже всю Харківщину, деокупували Херсон та тримають оборону Бахмута.



24 лютого 2023 року українці у Празі – біженці та діаспора – зібралися, аби вчергове нагадати, що війна Росії проти України триває. Однак досі залишаються бізнеси, які співпрацюють з Росією, і країнам, які відмовляються допомагати українському народу.

Організація «hlas.Ukrajiny» влаштували ходу по центру Праги із зупинками біля магазинів, які надалі працюють в Росії. Так, українців скандували про вихід з ринку РФ біля магазину одягу New Yorker та Raiffeisen банку. Для демонстрації також виготовили спеціальні плакати із закривавленими руками, які символізують співпрацю із вбивцями.

Під час ходи українці скандувала «Росія – териористична держава і окупант», «Слава Україні», «Звільніть Азов».

«Ми прийшли на акцію, бо нам болить за Україну. У нас син воює. Ми хочемо, щоб був мир. І не лише про мир [мріємо], але й про перемогу України. А рік ми пережили як і всі – у новинах», – кажуть пара пенсіонерів із Запоріжжя.

Хода закінчилася в центрі біля пам’ятника вацлава гавелу, де організатори облаштували сцену та організували міні концерт - з промовами виступили засновник празького майдану та організації «Action with Ukraine» Міхал Майцнер, представник Української ініціативи в Чехії Богдан Райчинець, тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий, засновниця громадського центру «Nusle» Галина Андрейцева, представниця центру «Світло» Ольга Череп'юк, Томаш Пешинський з «Пульс Європи», Адам Ганка з політично-громадського руху «Вольт», Мартін Ондрачек з організації «Подарунок для Путіна, Отакар ван Гемунд з організації «Kaputin», Кроки добра, Юлія Левкова і Ярослава Бурко з організації «hlas.Ukrajiny» та Мілан Вотипка з організації «Людина у скруті».

«Для мене є великою честю жити в країні, де як уряд і президент, так і більшість людей допомагають українцям. Ви зараз показуєте, що той, хто нібито менший і на папері слабший, може спокійно боронитися проти сильнішого», – сказав Мартін Ондрачек.

Він також додав, що на рахунки організації надійшли 15 мільйон крон, які відправлять на військову допомогу Україні.

Ще одним завданням мітингу є підписати петицію, аби виключити Росію з Ради Безпеки ОНН. Це рішення означатиме, що припиняться блокування необхідних рішень для України рішень ООН, що робить Росія своїм правом вето.

Так, у 2008 році Радбез ООН не зміг прийняти резолюцію щодо Південної Осетії, у 2014 році — щодо окупації Криму, у 2018 — щодо розслідування можливої хімічної атаки у Сирії. У 2020 році РФ ветувала резолюцію, що засуджує дії росіян в Україні та закликає її вивести війська. У 2022 росіяни знову заблокували резолюцію про засудженням псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

Тому українці створили петицію на міжнародній платформі Change.org з вимогою виключити Росію з Ради Безпеки ООН.

«Двері ООН для Росії мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН Росія, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до [її] міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбні держави можуть стати членами ООН. Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві», — йдеться в петиції.

Організатори заходу зазначають, що якби українці за кордоном не виходили на вулиці, то Україні не постачали би зброю, як це роблять зараз.

Паралельно акцію організували і чехи – біля посольства РФ організація «Kaputin» влаштували перформанс. Організатори відрубали голову двоголовому орлу, стіну посольства закидали кільками із червоною фарбою, а перед входом виклали муляжі мертвих військових, біля яких поставили макет жінки з написом: «Обміняю чоловіка на ладу».

«Сьогодні ми намагалися продемонструвати, що варто робити з окупантами, які прийшли на нашу землю. Росіяни мають бачити, що їх чекає в найближчому майбутньому», – каже учасниця перформансу.