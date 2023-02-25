Гайдай перерахував напрямки фронту, на яких тривають наступи російської армії

Війська РФ не припиняють вести наступальні дії на Сватівському та Кремінському напрямках, проте, ці вони залишаються безуспішними, йдеться в повідомленні очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація залишається «стабільно важкою», але контрольованою українськими Силами оборони.

«Наступи росіян не зупиняються на жодному напрямку – ані на Сватівському, ані на Кремінському. Всі намагання ворога останніми днями безуспішні», – сказав Гайдай.

Він також розповів, що на Сватівському напрямку окупанти намагалися піти уперед важкою технікою, але отримали опір та вимушені були відступити.

При цьому на Кремінському напрямку дві доби тому із трьох рот армії РФ, які пішли в наступ, російські військові втратили 70 осіб загиблими та приблизно стільки ж пораненими.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.