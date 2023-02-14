Війська РФ збільшили кількість атак у Луганській області, шукають «слабкі місця» – Гайдай

Російські війська незабаром почнуть новий наступ на Луганщині – таку впевненість висловив у ефірі національного телемарафону голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 14 лютого.

«Звідки моя впевненість, що на Луганщині почнеться і вони кинуть достатньо сил? Тому що ніхто задачу з виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не скасовував, кремлівський режим і надалі хоче, щоб вся область була окупована», – аргументував він.

Гайдай вказав на те, що в Луганській області наразі вільні трохи більше ніж 10 населених пунктів, тому «для російських окупаційних військ ця задача здається найлегшою».

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«Тому на наш напрямок вони кинуть всі сили, щоб все ж вийти на адміністративні кордони й було що продавати населенню РФ. Те, що збільшилася кількість обстрілів, авіаударів, кількість атаків – ми бачимо, що це більше таке зондування, пошук слабких місць – це, в принципі, вже початкова частина, напевно, більш масованого наступу», – припустив він.

Як повідомила вранці у вівторок розвідка Великої Британії, російські війська продовжують спроби наступу в секторі Кремінної та Сватового на Луганщині, хоча кожна локальна атака є недостатньо масштабною для значного прориву.