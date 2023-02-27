CNN: потенційний суперник Трампа в Республіканській партії змінив свою думку щодо підтримки України

Потенційний суперник експрезидента США Дональда Трампа в наступній президентській кампанії, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс змінив свою думку щодо необхідності підтримки України в її опорі агресії Росії, повідомила телекомпанія CNN 26 лютого після аналізу актуальних і минулих заяв провідного республіканця.

«Як консервативний конгресмен ДеСантіс закликав відправляти «оборонну та наступальну» зброю в Україну у 2014 та 2015 роках, згідно з оглядом його минулих коментарів KFile CNN. Він також проголосував за те, щоб відмовитися фінансувати новий договір про протиракетну оборону з Росією, поки вона не піде з України», – йдеться в повідомленні.

Зараз потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії критикує так званий «підхід «чистого чека» до допомоги Україні, тобто наполягає за посиленням контролю фінансування Сполученими Штатами оборонних і бюджетних потреб Києва.

Порівнюючи загрози від Москви та Пекіна, ДеСантіс стверджує, що Росія не є «такою ж (як Китай – ред.) небезпекою для нашої країни, навіть якщо вона ворожа», і применшив загрози ймовірного вторгнення Росії до країн НАТО.

«Поворот зовнішньої політики ДеСантіса відтоді, коли він себе називав послідовником «школи Рейгана» в зовнішній політиці, до більш трампівського світогляду відбувається в той час, як база голосування Республіканської партії стає все більш ізоляціоністською», – вказує CNN.

Нещодавнє опитування Pew Research Center показує, що 40% республіканців і незалежних виборців, орієнтованих на республіканців, зараз вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні. Торік таких було лише 9%.