У США скептичні щодо мирного плану Китаю

Сполучені Штати оціюють мирний план, висунутий Китаєм, із певним скептицизмом, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

«Розчаровує те, що Китай не спромігся або не захотів засудити війну Росії в Україні. І з цієї причини, я думаю, дивимося на мирний план певним чином скептично. Звичайно, ми вітаємо спроби будь-якої країни просувати мир, але це має бути країна, яку обидві сторони можуть розглядати як своєрідного нейтрального посередника. А, враховуючи політичну підтримку Китаєм Росії у війні, важко уявити, що це станеться з Китаєм», — пояснила Сміт.

Посол США при НАТО нагадала, що Україна висунула свій мирний план із десяти пунктів, який знайшов підтримку і у Вашингтоні, й в інших столицях країн Групи Семи.

«Ми хочемо продовжувати боротьбу за мир. І, чесно кажучи, якщо Китаю вдасться змусити Росію залишити Україну та вивести всі свої війська, це чудово. Але думаю, люди розуміють, чому ми зараз дивимось на це трохи зі скептицизмом», — зауважила Сміт.

Коментуючи можливе надання Китаєм військової підтримки Росії, посол США при НАТО підтвердила, що у Вашингтоні відреагують на це, й що таке рішення Китаю відчутно вплине на його відносини зі США. «Це означало би серйозні зміни в наших взаєминах. Думаю, ми надіслали кілька дуже чітких попереджень Китаю про ризики та небезпеку надання матеріальної підтримки Росії. Сподіваємось, вони цього не зроблять. Вони не надавали такої підтримки, наскільки ми можемо судити,від початку війни. І ми не хочемо, щоб це змінилося», — підсумувала Сміт.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю, стверджуючи, що Пекін «не заслуговує великої довіри», бо «не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну.

«Крім того, вони підписали за кілька днів до вторгнення угоду... про безмежне партнерство з Росією», – сказав він журналістам у Таллінні, повідомила агенція AFP.

Раніше Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Про те, що Китай представить план мирного врегулювання війни РФ проти України, стало відомо минулого тижня. Про це на Мюнхенській безпековій конференції повідомив голова зовнішньополітичної комісії компартії Китаю Ван Ї. На полях конференції він зустрівся з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Після заходу в Мюнхені Ван Ї побував у Москві та зустрічався там із президентом Росії Володимиром Путіним.