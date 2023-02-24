Генсек НАТО відреагував на мирний план Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю припинити війну в Україні, стверджуючи, що Пекін «не заслуговує великої довіри».

«Щодо пропозицій і моментів, представлених Китаєм, перш за все: Китай не заслуговує великої довіри, тому що вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну. Крім того, вони підписали за кілька днів до вторгнення угоду... про безмежне партнерство з Росією», – сказав він журналістам у Таллінні, повідомляє агенція AFP.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Про те, що Китай представить план мирного врегулювання війни РФ проти України, стало відомо минулого тижня. Про це на Мюнхенській безпековій конференції повідомив голова зовнішньополітичної комісії компартії Китаю Ван Ї. На полях конференції він зустрівся з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Після заходу в Мюнхені Ван Ї побував у Москві та зустрічався там із президентом Росії Володимиром Путіним.