Китай представив план закінчення війни Росії з Україною

МЗС Китаю представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій.

Повага до суверенітет усіх країн; Відмова від менталітету Холодної війни; Припинення вогню і бойових дій; Початок мирних переговорів; Вирішення гуманітарної кризи; Захист цивільного населення та військовополонених; Підтримка безпеки атомних електростанцій; Зменшення стратегічних ризиків; Гарантування експорту зерна; Припинення односторонніх санкцій; Забезпечення стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок; Сприяння післявоєнній відбудові.

Про те, що Китай представить план мирного врегулювання війни РФ проти України, стало відомо минулого тижня. Про це на Мюнхенській безпековій конференції повідомив голова зовнішньополітичної комісії компартії Китаю Ван Ї. На полях конференції він зустрівся з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Після заходу в Мюнхені Ван Ї побував у Москві та зустрічався там із президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 лютого, що не бачив жодного офіційного мирного плану від Китаю, і зазначив, що розраховує на міжнародну підтримку запропонованої Україною «формули миру».