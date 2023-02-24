Зеленський прокоментував запропонований Китаєм мирний план

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи запропонований Китаєм план із припинення війни Росії проти України, заявив, що головне не слова, а кроки, які йдуть за ними, і результати.

«Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція, не декларація, це не інфраструктура для чогось. Мені здається, що Китай показав свої думки з приводу цього… Те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано. Питання: що йде за словами?.. Питання в кроках. І до чого вони ведуть, який результат для нас. Бо Китай говорить там про нас», – сказав Зеленський на пресконференції 24 лютого, в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За словами президента, в китайському мирному плані «є повага до територіальної цілісності».

«Не вказано, якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави. Там йдеться про ядерну безпеку, мені здається, це дуже важливо. Це збігається з інтересами світу і нашої держави. Якісь пункти є, які зрозумілі мені, якісь думки, з якими я не погоджуюсь, весь світ, мені здається, не погоджується. Але тим не менше, це вже щось… Якщо там є думки, які збігаються з повагою до міжнародного права, до територіальної цілісності, якихось безпекових речей, я вважаю, то ми маємо це в гарному сенсі використовувати і в цьому пункті попрацювати з Китаєм. Чому ні?», – додав голова держави.

Він наголосив: «наше завдання зібрати всіх, щоб ізолювати одних».

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю, стверджуючи, що Пекін «не заслуговує великої довіри», бо «не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну.

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«Крім того, вони підписали за кілька днів до вторгнення угоду... про безмежне партнерство з Росією», – сказав він журналістам у Таллінні, повідомила агенція AFP.

Раніше Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Про те, що Китай представить план мирного врегулювання війни РФ проти України, стало відомо минулого тижня. Про це на Мюнхенській безпековій конференції повідомив голова зовнішньополітичної комісії компартії Китаю Ван Ї. На полях конференції він зустрівся з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Після заходу в Мюнхені Ван Ї побував у Москві та зустрічався там із президентом Росії Володимиром Путіним.

Напередодні заступник посла Китаю в ООН Дай Бінг на Генасамблеї ООН заявив, що через рік війни РФ в Україні «жорстокі факти є достатніми доказами того, що надсилання зброї не принесе миру», повідомив The Guardian.

Це повторює тезу Росії, яка виступає проти надання Україні Заходом зброї.

Україна наполягає, що єдиний шлях до «справжніх мирних переговорів» лежить через українську перемогу на полі бою. Для цього Україна потребує військової підтримки Заходу.