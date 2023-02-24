Зеленський: бачимо «зацікавленість» у виконанні формули миру

Президент України Володимир Зеленський заявляє про «зацікавленість» у виконанні формули миру.

«Ми запропонували кроки. Ми сьогодні бачимо зацікавлення у виконанні формули миру і підтримці. Я хочу подякувати державам також за те, що вчора 141 держава на Генасамблеї ООН підтримала наші мирні ініціативи. Наступний крок – залучення якомога більше держав на перший установчий саміт. Хочеться, щоб він був результативним», – сказав він під брифінгу.



За його словами, завдання – залучити всіх, не лише партнерів України, а щоб була і Латинська Америка, і Африка, Індія і Китай.

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту «Групи двадцяти» в листопаді 2022 року представив «українську формулу миру» – фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У «плані Зеленського» – десять пунктів.