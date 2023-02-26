США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп

Сполучені Штати ніколи не визнаватимуть анексію Криму Росією, заявляють у Держдепартаменті США.



«Дев’ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля української Кримської платформи зосередити увагу світової спільноти на російській окупації, що триває. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією. Крим – це Україна», – йдеться в заяві представника Держдепу США Неда Прайса, оприлюдненій на сайті відомства.

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У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Через вісім років – у лютому 2022 року – Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.