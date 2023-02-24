Байден: зараз Зеленському не потрібні F-16

Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

«Зараз йому не потрібні F-16. Наразі я виключаю це (надання винищувачів – ред.)», — сказав Байден.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.