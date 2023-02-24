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Прем’єр Польщі уточнив, скільки танків Варшава передала Україні

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard. Фото ілюстративне

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький уточнив, скільки танків Leopard Варшава передала Україні.

«Сьогодні Польща як перша країна, яка будувала коаліцію Leopard...Я хочу як перша європейська держава символічно передати чотири перші польські Leopard. Це такі танки, які безперечно будуть вас захищати на полі бою, будуть ефективними. Незабаром ми передами наступні», – сказав він на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Варшава пообіцяла Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва. 24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard. Скільки танків було доставлено, не повідомлялося. Таким чином Польща стала першою країною, яка надала Україні західні танки.

Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перебуває в Києві на знак підтримки України.

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