Польща передала Україні перші танки Leopard

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна поставила Україні перші танки Leopard, повідомляє The Guardian.

Дуда, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки у Варшаві, сказав, що він радий, що Польща була першою країною, яка запропонувала Україні передові танки.

Міністр оборони Маріуш Блащак також сказав:

«Прем’єр-міністр не зміг бути тут, він поїхав до Києва, щоб передати танки «Леопард», які є першою партією, поставленою в Україну»

Речник уряду Пьотр Мюллер підтвердив, що перші польські танки Leopard відправилися до «наших сусідів» в Україну.



Польща пообіцяла Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва. Скільки танків було доставлено, наразі невідомо. Таким чином Польща стала першою країною, яка надала Україні західні танки.

Сьогодні – у річницю російського повномасштабного вторгнення – прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перебуває в Києві на знак підтримки України.