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Польща передала Україні перші танки Leopard

Польща пообіцяла Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва. Скільки танків було доставлено, наразі невідомо. Фото ілюстративне

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна поставила Україні перші танки Leopard, повідомляє The Guardian.

Дуда, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки у Варшаві, сказав, що він радий, що Польща була першою країною, яка запропонувала Україні передові танки.

Міністр оборони Маріуш Блащак також сказав:

«Прем’єр-міністр не зміг бути тут, він поїхав до Києва, щоб передати танки «Леопард», які є першою партією, поставленою в Україну»

Речник уряду Пьотр Мюллер підтвердив, що перші польські танки Leopard відправилися до «наших сусідів» в Україну.

Польща пообіцяла Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва. Скільки танків було доставлено, наразі невідомо. Таким чином Польща стала першою країною, яка надала Україні західні танки.

Сьогодні – у річницю російського повномасштабного вторгнення – прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перебуває в Києві на знак підтримки України.

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