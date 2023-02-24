У річницю російського вторгнення до Києва приїхав прем’єр Польщі

У річницю російського повномасштабного вторгнення прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав до Києва.

«У річницю нападу Росії на Україну я в Києві, щоб дати чіткий сигнал про подальшу підтримку в захисті України», – написав він у твіттері.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з Матеушем Моравецьким відвідав українських військових в одному з київських госпіталів.

«Сьогодні у Києві – прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Ми разом відвідали українських воїнів, які проходять лікування після поранень в одному з київських госпіталів. Дякую вам за самовідданий захист України! Одужуйте якнайшвидше», – йдеться у повідомленні у його телеграмі.

За даними видання Bloomberg, Польща надішле першу партію бойових танків Leopard 2 в Україну, Матеуш Моравецький про це має оголосити під час свого візиту до Києва.