«Боротьба України – це наша боротьба». Міністерка фінансів США прибула із неанонсованим візитом до Києва

Міністерка фінансів США Джанет Єллен здійснила неоголошений раніше візит до Києва 27 лютого, зустрівшись із президентом України Володимиром Зеленським, і вкотре запевнила Київ у підтримці Сполучених Штатів.

«Боротьба України – це наша боротьба – за наші спільні цінності демократії, права на самовизначення і міжнародний порядок, який сприятиме миру і процвітанню», – сказала Єллен, яку цитує Міністерство фінансів США.

Вона наголосила, що українці заплатили «неймовірну ціну» на «передовій свободи» і сказала президентові Зеленському, що Сполучені Штати пишаються тим, що є найбільшим двостороннім донором України.

«Як ви сказали, наша підтримка не є «благодійністю». Це «інвестиція в глобальну безпеку і демократію», – сказала урядовиця.

На сьогодні США надали близько 50 мільярдів доларів допомоги Україні, у тому числі 14 мільярдів доларів як економічну допомогу, уточнила Єллен, додавши, що в найближчі місяці США виділять ще 8 мільярдів доларів економічної підтримки.

Єллен зазначила, що Зеленський і його адміністрація вжили заходів для скорочення несуттєвих витрат, викорінення корупції і впровадження політики для стабілізації економіки.

Єллен також зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем й іншими урядовцями, повторивши запевнення США, озвучені президентом Джо Байденом тиждень тому, коли він був в українській столиці лише за кілька днів до першої річниці початку повномасштабної війни.

«Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно», – сказала Єллен Шмигалю.

Міністерка прибула до Києва, повертаючись до Вашингтона із зустрічі фінансових лідерів G20 в Індії, де вона закликала своїх колег збільшити економічну допомогу Україні і наполягла на тому, щоб міністри G20 різко засудили вторгнення Росії в Україну.