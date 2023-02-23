Міністерка фінансів США на зустрічі G20 закликала збільшити допомогу Україні

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала до збільшення фінансової підтримки України, щоб допомогти їй боротися проти повномасштабного російського вторгнення. Заява пролунала в той час, як Сполучені Штати готують додаткові 10 мільярдів доларів економічної допомоги найближчими тижнями.

Єллен, виступаючи на пресконференції під час зустрічі міністрів фінансів «Групи 20» (G20) в індійському місті Бангалор, сказала, що роль Міжнародного валютного фонду в цих зусиллях є «вирішальною».

За її словами, для МВФ важливо «швидко рухатися» до повністю профінансованої кредитної програми для України.

«Ми дуже хочемо, щоб МВФ домовився про угоду про кредитування України», – сказала Єллен.

Вона додала, що санкції, запроваджені проти російської економіки, ізолюють її і знижують її продуктивність.

Раніше цього місяця стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена працює з Конгресом, щоб виділити Україні ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Очікується, що про новий пакет оголосять у річницю російського вторгнення разом із новими санкціями проти Росії.