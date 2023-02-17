Підсумки роботи місії МВФ: представники фонду і Україна досягли угоди на рівні персоналу

Міжнародний валютний фонд 17 лютого заявив, що за результатами роботи місії МВФ, яка цього дня завершила роботу у Варшаві, досягнув угоди на рівні персоналу з владою України щодо першого й остаточного перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів МВФ (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

«Ця угода, яка підлягає схваленню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України», – йдеться в повідомленні.

У МВФ додали, що результати PMB «були високими».

«Завдяки спільним зусиллям уряду ... й Національного банку України всі кількісні й індикативні цілі на кінець грудня були досягнуті, як і всі п’ять структурних контрольних показників на кінець січня», – йдеться у заяві МВФ.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм працювала 13-17 лютого у Варшаві, щоб оцінити виконання Україною умов PMB.

У Фонді заявили, що економіка України скоротилася на 30% у 2022 році, менше, ніж прогнозували раніше, а інфляція почала сповільнюватися. При цьому найближчі економічні перспективи України погіршилися через російські атаки на критичну інфраструктуру.

«Однак... очікується поступове економічне відновлення протягом року», – заявили в МВФ.

Гевін Грей зауважив, що повноцінна програма МВФ підтримала б зусилля українського уряду щодо вступу в ЄС.

Наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів.

«МВФ вивчає можливість виділення Україні кількарічного пакету допомоги на загальну суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни й посприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відбити російські сили», – йшлося в повідомленні.

Уже в перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів, а перший транш «у найкращому разі» може надійти в квітні 2023 року.

Затвердження програми залежить від виконання кількох умов. Серед таких умов – погодження держав «Групи семи» та інших донорів і кредиторів України. Також сам МВФ має змінити свої правила надання позик країнам у стані війни. А Україна має взяти на себе зобов’язання щодо втілення певних узгоджених із фондом реформ.