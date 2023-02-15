Зеленський анонсував спрощення для бізнесу «в десятках напрямків»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку урядом «нових вагомих кроків» у дерегуляції української економіки.

«Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 15 лютого, коментуючи проведену сьогодні економічну нараду. Подробиць він не навів.

На цій нараді, за словами президента, обговорили «багато питань», які стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей «для наших людей і галузей».

«Аграрний сектор – дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися… Готуються кроки й у напрямку створення і підготовки робочих місць. Кожне робоче місце зараз у нашій країні – це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні», – додав Зеленський.

Президент також заявив, що потрібно зробити весну такою, «щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги».

«Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо», – наголосив він.

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