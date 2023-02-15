ООН просить виділити 5,6 мільярда доларів на допомогу Україні у 2023 році

Організація Об’єднаних Націй заявила 15 лютого, що для надання гуманітарної допомоги Україні та мільйонам людей, які виїхали з країни, необхідно 5,6 мільярда доларів. Майже через рік після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ООН підрахувала, що 21,8 мільйона українців зараз потребують гуманітарної допомоги.

«Війна продовжує щодня спричиняти смерть, руйнування та переміщення людей у приголомшливих масштабах. Ми повинні зробити все можливе, щоб охопити найбільш важкодоступних громади, включно з тими, які перебувають поблизу лінії фронту. Страждання українського народу далекі від завершення – він продовжує потребувати міжнародної підтримки», — цитує агенція France-Presse голову гуманітарної служби ООН Мартін Ґріффітс.

Потреби настільки великі, що гуманітарні організації не можуть охопити всіх, але ООН заявила, що 5,6 мільярда доларів дозволять охопити 15,3 мільйона людей, які цього найбільше потребують. З цієї суми 1,7 мільярда доларів необхідно для допомоги понад чотирьом мільйонам українських біженців, які перебувають у Східній Європі.

Більша частина цього фінансового ресурсу піде до Польщі, яка прийняла понад 1,5 мільйона українських біженців, і Молдови, основної транзитної країни, звідки українці прямують далі до Європи.

За даними ООН, жінки та діти становлять близько 86% від загального числа біженців.