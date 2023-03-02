Розвідка Британії проаналізувала, як погода може вплинути на бої біля Бахмута

Потепління і підвищення температури ґрунту ускладнить наземні операції і пересування важкої техніки бездоріжжям, особливо в районі Бахмуту, де тривають важкі бої, заявила 2 березня розвідка Великої Британії.

«У той час, як українські війська продовжують оборону Бахмута Донецької області, підвищення температури зараз створює умови, відомі українською мовою як «бездоріжжя», що обмежує пересування по пересіченій місцевості (CCM). Погане CCM зазвичай забезпечує певну військову перевагу силам, що обороняються», – йдеться в повідомленні, поширеному Міністерством оборони Британії в твітері.

У розвідці додали, що прогнозовані тепліші за середні умови на решту зими і весну ще більше зменшать можливість пересування за межами доріг.

«Майже напевно, що до кінця березня умови пересування будуть найгіршими після остаточної відлиги. Це додасть перешкод наземним операціям і ускладнить рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по збуреному ґрунту в районі Бахмута», – йдеться в повідомленні.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в районі Бахмута на Донеччині є «вкрай напруженою».

«Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони «Вагнера», які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто. У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму», – цитувала слова Сирського пресслужба Сухопутних військ.

Про ускладнення ситуації на Бахмутському напрямку заявляв і президент Володимир Зеленський.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська у війні проти України намагаються компенсувати обмеження бойової потужності застосуванням тактики використання штурмових загонів, але це навряд чи приведе до успіху.

«Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко втратять позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації», – припускають експерти.

Водночас аналітики вважають, що українські сили здатні провести весняний контрнаступ у Запорізькій області, про що свідчить, зокрема, аналіз російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в цьому районі.

Читайте також: 300 обстрілів за добу, Бахмут залишається «епіцентром удару ворога» – військові