Втримати Бахмут: які шанси? Нові дані від ЗСУ. Бої, пастка та «вагнерівці»

Критичною називають аналітики ситуацію у Бахмуті, до оточення підрозділів ЗСУ може залишатися 10 кілометрів.
То чи втримають українські війська Бахмут, який вже став символом «сталевого спротиву» проти Росії?
Про це дивіться у програмі Свобода Live:
- З огляду на онлайн-мапу Deep State, російські сили могли вже перерізати дорогу зі Слов'янська до Бахмута.
- Ситуація в районі Бахмута є «вкрай напруженою», заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, російські сили зазнають великих втрат, але не полишають спроб оточити місто.
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