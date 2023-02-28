Втримати Бахмут: які шанси? Нові дані від ЗСУ. Бої, пастка та «вагнерівці»

Критичною називають аналітики ситуацію у Бахмуті, до оточення підрозділів ЗСУ може залишатися 10 кілометрів.

То чи втримають українські війська Бахмут, який вже став символом «сталевого спротиву» проти Росії?

Про це дивіться у програмі Свобода Live: