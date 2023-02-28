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Україна

Втримати Бахмут: які шанси? Нові дані від ЗСУ. Бої, пастка та «вагнерівці»

Генерал Сирський: ситуація в районі Бахмута є «вкрай напруженою»

Критичною називають аналітики ситуацію у Бахмуті, до оточення підрозділів ЗСУ може залишатися 10 кілометрів.

То чи втримають українські війська Бахмут, який вже став символом «сталевого спротиву» проти Росії?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

  • З огляду на онлайн-мапу Deep State, російські сили могли вже перерізати дорогу зі Слов'янська до Бахмута.
  • Ситуація в районі Бахмута є «вкрай напруженою», заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, російські сили зазнають великих втрат, але не полишають спроб оточити місто.
Як українські військові медики рятують життя поранених під Бахмутом
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як українські військові медики рятують життя поранених під Бахмутом

Фотокореспондент Associated Press 26 лютого спостерігав за роботою польового шпиталю біля Бахмута

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