Блінкен про можливу військову допомогу Китаю РФ: «ми дуже чітко попередили Пекін про наслідки»

США завдасть санкційних ударів по китайських компаніях, якщо Пекін вирішить надавати Росії військову допомогу, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань, наприклад, будемо націлюватися на китайські компанії чи осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль», – сказав Блінкен на прес-конференції в Казахстані, повідомляє CNN.

Держсекретар США сказав, що він порушив це питання «безпосередньо» з головним дипломатом Китаю Ван І під час зустрічі у рамках Мюнхенської конференції з безпеки, а президент США Джо Байден порушив це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді минулого року.

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Підтримка Китаєм військових зусиль Росії створила б «серйозну проблему» для відносин США і Китаю, а також для відносин Китаю з іншими країнами світу, сказав Блінкен, додавши, що він сподівається, що Пекін серйозно сприйме попередження США і утримається від допомоги Росії.



«Китай не може сидіти на двох стільцях, коли мова йде про російську агресію в Україні. Не можна, з одного боку, висувати мирні пропозиції, а з іншого – фактично підливати олії до вогню, який розпалила Росія», – сказав Блінкен.

Джерела NBC раніше повідомляли, що Китай може надавати Росії нелетальну допомогу, зокрема постачати військову форму і бронежилети для весняного наступу, але подробиць співрозмовники телеканалу, четверо неназваних американських чиновників, розкривати відмовилися.