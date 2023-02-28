Генштаб ЗСУ про дії армії РФ: штурмують Бахмут, а на півдні намагаються створити умови для наступу

Російські війська не припиняють штурмувати Бахмут, повідомляє у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр і Біла Гора Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ і Залізне», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії біля восьми населених пунктів – Макіївки, Невського, Білогорівки, Кам’янки, Первомайського, Невельського, Мар’їнки та Побєди.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ обороняються, на окремих ділянках намагаються створити умови для переходу у наступ, додають у Генштабі.

За даними українських військових, противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли низки населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської областей.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.