На засіданні Ставки розглянули «ймовірний характер дій противника найближчим часом» – ОП

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, учасники якого розглянули загальну оперативну ситуацію на фронті і ймовірний характер дій російських військ найближчим часом, повідомив Офіс президента.

За повідомленням, про це доповіли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський і командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань. Командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв та командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках», – додали в ОП.

Крім того, на засіданні йшлося про стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російська армія нарощує інтенсивність штурмових дій на фронті, і найскладніша ситуація залишається на Бахмутському напрямку.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в районі Бахмута на Донеччині є «вкрай напруженою».

«Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони «Вагнера», які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто. У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму», – цитує слова Сирського пресслужба Сухопутних військ.

Про ускладнення ситуації на Бахмутському напрямку напередодні ввечері заявив президент Володимир Зеленський.

Станом на ранок 28 лютого, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські бійці впродовж минулої доби відбили понад 60 атак російських військових на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська у війні проти України намагаються компенсувати обмеження бойової потужності застосуванням тактики використання штурмових загонів, але це навряд чи приведе до успіху.

«Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко втратять позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації», – припускають експерти.

Водночас аналітики вважають, що українські сили здатні провести весняний контрнаступ у Запорізькій області, про що свідчить, зокрема, аналіз російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в цьому районі.

Читайте також: 300 обстрілів за добу, Бахмут залишається «епіцентром удару ворога» – військові