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Російська тактика «штурмових загонів» навряд чи призведе до «значущих проривів» – ISW

Український військовий у Запорізькій області, фото ілюстративне

Російські війська у війні проти України намагаються компенсувати обмеження бойової потужності застосуванням тактики використання штурмових загонів, але це навряд чи призведе до успіху, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Штурмові загони, можливо, зможуть досягти тактичних переваг за рахунок своєї простоти, але, ймовірно, швидко втратять позиції через малий розмір і тактику виснаження. Російські війська навряд чи зможуть швидко здійснити оперативно значущі прориви за допомогою цієї формації», – припускають експерти.

Водночас вони вважають, що українські сили здатні провести весняний контрнаступ у Запорізькій області, про що свідчить, зокрема, аналіз російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в цьому районі.

Станом на ранок 28 лютого, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські бійці впродовж минулої доби відбили понад 60 атак російських військових на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Наразі про будь-які наступальні дії з боку ЗСУ Генштаб не повідомляє.

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