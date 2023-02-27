«Безглузде вторгнення»: сесія Ради ООН із прав людини почалася різкою критикою Росії через війну проти України

Рада ООН із прав людини розпочала нове засідання в Женеві з різкої критики Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.

«Російське вторгнення в Україну спровокувало наймасовіші порушення прав людини, з якими ми живемо сьогодні, – сказав генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, виступаючи 27 лютого на відкритті сесії, яка триватиме до 4 квітня. – Це спричинило масові смерті, руйнування і переміщення людей. Атаки на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру призвели до багатьох жертв і жахливих страждань».

Очікується, що на сесії, яка відбувається лише через три дні після першої річниці неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну, домінуватимуть заклики продовжити розслідування ООН щодо воєнних злочинів РФ в Україні.

Сам Київ заявив, що має бути створений спеціальний трибунал для розслідування дій російського керівництва і притягнення його до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Ґутерріш сказав, що Управління верховного комісара з прав людини вже задокументувало десятки випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною, щодо чоловіків, жінок і дівчат.

«Також були задокументовані серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини щодо військовополонених, а також сотні випадків насильницького зникнення і свавільного затримання цивільних осіб», – сказав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на заході в кулуарах сесії Ради, заявив, що примусове переміщення Росією тисяч дітей з України є «можливо, найбільшою примусовою депортацією в сучасній історії».

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, слідом за Ґутеррішем виступивши на основній сесії, заявив, що «безглузде» вторгнення Росії в Україну є прикладом того, як звичайні громадяни світу позбавляються прав людини.

«Старі руйнівні загарбницькі війни минулої епохи зі світовими наслідками, яким ми знову стали свідками в Європі з безглуздим російським вторгненням в Україну», – сказав Фолькер Тюрк.

Росія заперечує напади на цивільних жителів і заявляє, попри численні свідчення і докази, що не вчиняла воєнних злочинів в Україні.

Очікується, що 2 березня на засіданні Ради виступить заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

У квітні Москву відсторонили від участі в Раді, але їй все ще дозволено брати участь у ролі спостерігача.

Рада ООН з прав людини, покликана захищати права людини в усьому світі, не має юридично обов’язкових повноважень. На її сесіях висвітлюються проблеми з правами людини та порушення, які часто приводять до розслідувань, необхідних для збору доказів, які підтверджують правопорушень.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8 101 випадок загибелі і 13 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 26 лютого 2023-го.