Буданов розповів, що Україні потрібно для досягнення перелому у війні

Україні для того, щоб досягти перелому у війні, потрібне інтенсивніше постачання озброєння. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Це інтенсифікація постачання озброєння. Саме інтенсифікація. Тому що озброєння іде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому. Станом на зараз. Тобто потрібно більше», – сказав він.

За його словами, здебільшого йдеться про те озброєння, що вже поставляється, а також про штурмову авіацію.



«На мою думку, нам потрібна штурмова авіація. F16 і тому подібні платформи вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі», – вважає керівник ГУР.

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Крім того, Буданов зауважив, що ресурси Росії насправді обмежені, вона не готова до довготривалих бойових дій.

Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам кажу як керівник розвідувального органу. Вони всіляко показують, що вони готові там, «війна на десятиліття», але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають», – додав він.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».