Тренувати українців на F-16 потрібно вже зараз – конгресмен Маккол

«Із відповідним тиском з боку Конгресу з обох партій» питання надання Україні винищувачів F-16 «не зняте з порядку денного», вважає конгресмен-республіканець Майкл Маккол.
В інтерв'ю телеканалу ABC голова комітету Палати представників у закордонних справах, республіканець, який нещодавно відвідав Київ на чолі делегації американських законодавців, заявив: «Ми, безумовно, можемо записати свої законопроєкти про асигнування, надаючи пріоритетні системи зброї, і ми маємо намір це робити».
Але також, додав Маккол, «двопартійна делегація [на безпековій конференції] у Мюнхені, моя делегація у Києві – всі погоджуються із Зеленським, що ATACAMS та F-16 - необхідні».
«Коли ми даємо їм те, що вони (українці – ред.) дійсно можуть використовувати, і просити, вони перемагають, – сказав він. – Коли ми сповільнюємось і повільно робимо це, [війна] затягується, і саме цього хоче Путін».
Маккол також погодився із важливістю розпочати навчання українських пілотів. «Це забирає 3-6 місяців. Ми повинні робити це зараз. Я знаю аргументи про те, що нам треба подивитись на бюджет. Але факт у тому, що танки Abrams не надійдуть [ЗСУ] ще принаймні рік», – додав законодавець, підкресливши, що він сподівається змінити «курс адміністрації у питанні військової стратегії» щодо України.
Як повідомляла раніше Українська служба «Голосу Америки», група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».
Автори листа – п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.
Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.
«Якщо [допомога Україні] включає винищувачі, ми однозначно повинні розглядати і їх», – заявив в інтерв’ю «Голосу Америки» конгресмен-республіканець Майк Лоулер, а сенатор-демократ Боб Менендес наголосив: «Ми маємо визначитись, – ми не просто допомагаємо Україні захиститися, ми допомагаємо їй перемогти».
Раніше «Голос Америки» повідомляв, що президент США Джо Байден вважає, що Україні поки не потрібні американські винищувачі F-16. На прохання уточнити, чи така позиція означає, що Україна ніколи не отримає такі літаки, Байден заявив, що поки невідомо, чого потребуватиме українська оборона. Він зауважив, що «зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16».
Експерти висловлюють різноманітні погляди з приводу того, чи протиповітряна оборона або авіація є для України ефективнішими засобами у протистоянні російській війні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 199 випадків загибелі і 11 756 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 12 лютого 2023-го.
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