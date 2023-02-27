Тренувати українців на F-16 потрібно вже зараз – конгресмен Маккол

«Із відповідним тиском з боку Конгресу з обох партій» питання надання Україні винищувачів F-16 «не зняте з порядку денного», вважає конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

В інтерв'ю телеканалу ABC голова комітету Палати представників у закордонних справах, республіканець, який нещодавно відвідав Київ на чолі делегації американських законодавців, заявив: «Ми, безумовно, можемо записати свої законопроєкти про асигнування, надаючи пріоритетні системи зброї, і ми маємо намір це робити».

Але також, додав Маккол, «двопартійна делегація [на безпековій конференції] у Мюнхені, моя делегація у Києві – всі погоджуються із Зеленським, що ATACAMS та F-16 - необхідні».

«Коли ми даємо їм те, що вони (українці – ред.) дійсно можуть використовувати, і просити, вони перемагають, – сказав він. – Коли ми сповільнюємось і повільно робимо це, [війна] затягується, і саме цього хоче Путін».

Маккол також погодився із важливістю розпочати навчання українських пілотів. «Це забирає 3-6 місяців. Ми повинні робити це зараз. Я знаю аргументи про те, що нам треба подивитись на бюджет. Але факт у тому, що танки Abrams не надійдуть [ЗСУ] ще принаймні рік», – додав законодавець, підкресливши, що він сподівається змінити «курс адміністрації у питанні військової стратегії» щодо України.

Як повідомляла раніше Українська служба «Голосу Америки», група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».

Автори листа – п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.

Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.

«Якщо [допомога Україні] включає винищувачі, ми однозначно повинні розглядати і їх», – заявив в інтерв’ю «Голосу Америки» конгресмен-республіканець Майк Лоулер, а сенатор-демократ Боб Менендес наголосив: «Ми маємо визначитись, – ми не просто допомагаємо Україні захиститися, ми допомагаємо їй перемогти».

Раніше «Голос Америки» повідомляв, що президент США Джо Байден вважає, що Україні поки не потрібні американські винищувачі F-16. На прохання уточнити, чи така позиція означає, що Україна ніколи не отримає такі літаки, Байден заявив, що поки невідомо, чого потребуватиме українська оборона. Він зауважив, що «зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16».

Експерти висловлюють різноманітні погляди з приводу того, чи протиповітряна оборона або авіація є для України ефективнішими засобами у протистоянні російській війні.