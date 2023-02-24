Україна на «переломному етапі війни» закликає партнерів подвоїти критично необхідну підтримку – МЗС

Україна на «переломному етапі війни» Україна закликає міжнародних партнерів подвоїти критично необхідну підтримку заради пришвидшення перемоги. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«Ми щиро вдячні усім міжнародним партнерам, які стоять пліч-о-пліч з Україною, надаючи безпрецедентні обсяги військової, фінансової, політичної, правової, гуманітарної та енергетичної допомоги…На цьому переломному етапі війни закликаємо наших міжнародних партнерів подвоїти всебічну та критично необхідну підтримку Україні заради пришвидшення української перемоги. Критично важливою є подальша консолідація зусиль навколо Формули миру президента України Володимира Зеленського, втілення якої дозволить забезпечити справедливий і довготривалий мир в Україні та не допустить повторення подібної агресії в майбутньому», – йдеться у заяві.

У МЗС наголошують, що незмінними передумовами для настання миру мають стати повне виведення російських військ із території України, відновлення її міжнародно визнаних кордонів, виплата репарацій за всю заподіяну шкоду та притягнення до міжнародно-кримінальної відповідальності.

Як зауважують у відомстві, єдиною причиною неспровокованої агресії РФ стали «неоімперські амбіції та експансіонізм» російського керівництва в рамках намагань відродити «російську імперію» шляхом загарбання земель сусідніх країн.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».