«Ми стали міцнішими за бетон і сталь»: Залужний звернувся до українців у річницю вторгнення РФ

У річницю російського повномасштабного вторгнення головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців.

«Основа нашої стійкості – люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти. За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі», – написав Залужний у фейсбуці.

Він подякував українцям: «Усім, хто служить у лавах Збройних сил та інших складових сил оборони України, – повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить – доземний уклін. Усім полеглим за свободу – Вічна Памʼять і шана».

«Ми вистоїмо. І переможемо!», – закінчив своє звернення Залужний.

Раніше також президент України Володимир Зеленський назвав рік від початку повномасштабного вторгнення РФ роком «болю, жалю, віри, єдності та незламності».

24 лютого 2022 року РФ здійснила повномасштабний неспровокований збройний напад на Україну, оголосивши фактично війну, яку досі називає «спеціальною військовою операцією».