Готуємо повернення до активних дій – Зеленський про фронт

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що інтенсивність боїв біля Бахмута наростає, але підготовка українських військових для звільнення окупованих земель триває.

За його словами, «найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста».

Росія «взагалі не рахує людей», каже Зеленський, «відправляючи їх на постійні штурми наших позицій». «Інтенсивність боїв лише наростає», – визнає президент.

«Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємося до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна», – сказав Зеленський.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська не припиняють штурмувати Бахмут. Також на окремих ділянках півдня намагаються створити умови для переходу у наступ.

Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.