Генштаб: українські військові за добу відбили 85 атак російських сил на сході України

Українські військові за минулу добу відбили щонайменше 85 атак російських сил на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Шахтарському напрямках на сході України, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог і надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та три ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі вкотре наголосили, що загроза завдання Росією ракетних ударів по всій території України є значною.

Напередодні речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія наразі шукає нову тактику щодо ударів по Україні, а масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому.

Тим часом, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про «надмірну активізацію» російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмута, який продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. За її словами, противник запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію українського суспільства та військових.