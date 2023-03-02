Війська РФ з БПЛА атакували пункт видачі допомоги на Херсонщині, є поранені – влада

Російські війська з безпілотника атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині, є поранені, повідомляє обласна військова адміністрація у телеграмі.



«До села Козацьке Бериславського району приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі», – йдеться у повідомленні.



За даними влади, через російські атаку поранені 9 людей, серед них – 16-річний підліток, який отримав вогнепальні поранення правого стегна.



Четверо поранених перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя, додають в ОВА.

Подібні випадки стаються не вперше. У листопаді минулого року російські війська обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, через це загинула одна людина, ще дві – були поранені.

Одна людина загинула, ще дві – були поранені внаслідок обстрілу російськими військами пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Читайте також: Через удар російської артилерії по Чорнобаївці на Херсонщині поранена однорічна дитина – ОВА

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.