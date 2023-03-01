Через удар російської артилерії по Чорнобаївці на Херсонщині поранена однорічна дитина – ОВА

Через удар російської артилерії по Чорнобаївці на Херсонщині поранена однорічна дитина, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранень зазнав однорічний хлопчик. Зараз карета швидкої везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя», – йдеться у повідомленні.

Як згодом повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, через цей обстріл поранені мати та її однорічна дитина.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні станом на 23 лютого внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинула 461 дитина, ще 927 зазнали поранень.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.