Росія шукає нову тактику, масовані ракетні атаки «можуть залишитися в минулому» – Гуменюк

Росія наразі шукає нову тактику щодо ударів по Україні, а масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в Military Media Center.

За її словами, які цитує медіацентр, тепер Росія «починає розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії «Шахедів».

«Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів… Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії – ред.) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинине, але все ще є», – заявила Гуменюк.

1 березня командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв заявив, що українські військові збивають «80% і навіть більше» російських ракет, але противник змінює тактику і способи застосування засобів повітряного нападу.

«Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні», – додав він.

У ніч на 27 лютого російські війська запустили по Україні іранські дрони «Шахед» із території Брянської області РФ. Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, противник змінив напрямок застосування «Шахедів», оскільки спочатку були запуски з окупованого Криму, можливо, з окупованої Херсонської області, потім почали запускати зі східного узбережжя Азовського моря.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.