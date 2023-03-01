«Висока загроза» – Гуменюк про збільшення кількості російських ракетоносіїв у Чорному морі

Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі п’ять ракетоносіїв, такої кількості давно не фіксували, тому загроза ракетного удару є високою, заявила 1 березня в ефірі телемарафону керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Наразі корабельне угруповання – без змін, продовжує перебувати в збільшеній кількості у відкритому морі – це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються п’ять ракетоносіїв зі спорядженням до 32 ракет. І серед цих носіїв є і підводні. Пуски ракет саме з них виявляти досить складно для сил протиповітряної оборони. Тому і загроза вважається дуже високою», – сказала Гуменюк.

«Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася в Чорному морі, вони не виводили одразу так багато. Зараз ми спостерігаємо, що є і активність ворожої авіації і, враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це буде не обов’язково масований, можливо, точкові удари, можливо, кількома хвилями, але така готовність безумовно говорить про високу загрозу, і треба бути дуже пильними», – додала вона.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» також зауважила, що шторм у морі в 3-4 бали не є критичним для того, щоб ракетоносії не могли здійснити пуски.

У ніч на 27 лютого російські війська застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, 11 з цих дронів збили українські захисники. У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ця атака здійснювалася з території Брянської області РФ.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.