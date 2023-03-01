Біля Києва виявили повітряний об’єкт – КМВА

У небі в Київській області виявили повітряний об’єкт, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«У повітряному просторі біля Києва виявлений повітряний об’єкт. Можлива робота сил і засобів ППО. Не панікуйте. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги», – заявив голова КМВА Сергій Попко.

Що це за об’єкт – він не уточнив.

Повітряну тривогу в Києві і Київські області оголосили близько 11:30 1 березня. На даний час тривогу скасували в столиці, вона продовжує діяти в області.

27 лютого в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що повітряна атака, яка розпочалася близько 23:00 26 лютого і тривала кілька годин, була здійснена безпілотниками іранського виробництва.

«Вночі, з 23:00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники», – ішлося в повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, поблизу столиці України сили ППО збили девʼять дронів.

Тоді влада у Хмельницькому і Запоріжжі повідомила про вибухи в цих містах. У Запоріжжі був атакований став обʼєкт цивільної нежитлової інфраструктури, жертв вдалося уникнути. У Хмельницькому внаслідок удару загинули двоє рятувальників, ще три людини поранені.