Число загиблих у Хмельницькому рятувальників зросло – влада

Рятувальник, тяжко поранений унаслідок нічного обстрілу Хмельницького 27 лютого, помер, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя-рятувальника», – вказав Гамалій.

Раніше влада повідомила про смерть одного співробітника ДСНС і поранення чотирьох людей.

Уночі Хмельницький зазнав трьох ударів, були пошкоджені цивільні будинки.

Повітряна атака, яка розпочалася близько 23:00 16 лютого і тривала кілька годин, була здійснена безпілотниками іранського виробництва, повідомив зранку 27 лютого Генеральний штаб ЗСУ.