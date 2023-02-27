У Хмельницькому внаслідок нічного удару загинув співробітник ДСНС, є поранені – влада

У Хмельницькому жертвою повітряної атаки, здійсненої вночі 27 лютого, став співробітник ДСНС, повідомив мер обласного центру Олександр Симчишин.

«Загинув під час виконання службового обов’язку», – відзначає міський голова.

Також поранені четверо людей, пошкоджені кілька будівель, триває гасіння пожеж.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій уточнив, що по місту завдано три удари, постраждали цивільні будинки.

Повітряна атака, яка розпочалася близько 23:00 16 лютого і тривала кілька годин, була здійснена безпілотниками іранського виробництва, повідомив зранку 27 лютого Генеральний штаб ЗСУ.