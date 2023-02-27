Повітряна тривога оголошена в усій Україні

На всій території України близько 8:25 27 лютого оголошена масштабна повітряна тривога, є небезпека ракетних ударів з боку військ РФ.

ДОПОВНЕНО Приблизно через годину, близько 9:25, стали лунати сповіщення про відбій тривоги

Новій небезпеці вночі 27 лютого передувала багатогодинна атака за допомогою іранських безпілотників, які використовує російська армія. Зазвичай такі дії військових РФ передують масованій ракетній атаці, вони призначені для виснаження і виявлення позицій українських систем ППО.

Влада просить громадян перебувати в укриттях.

24 лютого минув рік з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Військові попереджали, що, ймовірно, до цієї дати РФ може влаштувати провокації і масовані обстріли.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.