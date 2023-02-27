«Досить убивати» – в Росії затримали аспіранта університету за напис на фасаді військкомату

У російському місті Санкт-Петербурзі затримали 25-річного аспіранта місцевого національно-дослідницького академічного університету імені Алфьорова Володимира Миронова. Його підозрюють у тому, що він 26 лютого розбив вікно військового комісаріату Виборзького району та написав антивоєнні написи на стіні. Про це повідомляють видання «Фонтанка» та Baza.

Співробітник військкомату розповів, що на першому поверсі були розбиті шибки, а на фасаді були залишені написи «Ні війні», «Досить убивати» та «Скільки можна вбивати».

Baza пише, що проти Миронова порушили відразу дві кримінальні справи – за статтею про хуліганство за розбите вікно у військкоматі та за статтею про «дискредитацію» російської армії за антивоєнні написи.

За даними «Фонтанки», проти аспіранта порушили кримінальну справу лише за статтею про хуліганство. До цього його притягали до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії.

За даними «Медіазони», з початку березня 2022 року до російських судів надійшло 6003 протоколи про «дискредитацію» армії РФ, з них 6001 справа розглядалася в районних судах і дві – у військових. Силовики та суди, як зазначає видання, трактують поняття «дискредитації» російської армії дуже широко.