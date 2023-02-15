Влада Москви не погодила антивоєнний мітинг «Рік пекла»

Мерія Москви не погодила мітинг «Год ада» («Рік пекла»), присвячений річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Заявку на проведення мітингу 24 лютого на Лубʼянській площі російської столиці подав активіст Максим Липкань. Мерія відповіла, що в Москві діє заборона на проведення публічних заходів через епідеміологічну ситуацію та антикоронавірусні обмеження.

При цьому, за інформацією РБК, Кремль планує провести у Москві мітинг-концерт на 200 тисяч осіб перед річницею війни – 22 лютого. Очікується, що на концерті виступить президент Росії Володимир Путін. Повідомляється, що на захід набирають масовку за 500 рублів (це близько 250 гривень).

Липкань заявив, що оскаржуватиме відмову у проведенні антивоєнного мітингу в суді, і створив чат для координації акції на Лубʼянці, нагадавши про конституційне право росіян на мирний протест.

Влада Москви скасувала майже всі антикоронавірусні заходи в місті ще в березні 2022 року. Однак заборона на проведення масових заходів, запроваджена з початком поширення COVID-19 в Росії в 2020 році, залишили чинною. У липні мерія повідомила, що зніме заборону, коли Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосить завершення пандемії. Станом на середину лютого пандемія у світі офіційно триває.

Посилаючись на ситуацію з COVID-19, влада Москви та інших російських регіонів не узгоджує опозиційні та антивоєнні масові заходи – затримує навіть поодиноких пікетувальників. При цьому провладні та провоєнні акції відбуваються безперешкодно. На березневий мітинг-концерт у Лужниках у 2022 році, в якому брав участь президент Росії Володимир Путін, зібрали десятки тисяч людей.