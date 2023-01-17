У РФ пропонують позбавляти «іноагентів» майна за «дискредитацію» армії

У Держдумі РФ пропонують конфісковувати майно «іноагентів» на користь держави за «дискредитацію» російської армії. Відповідне звернення на ім’я спікера В’ячеслава Володіна вніс до нижньої палати парламенту Фонду захисту національної історичної спадщини.

«На території РФ та за її межами перебувають медійні особи, а також громадяни зі статусом «іноземного агента», які за своїми особистими переконаннями або за грошову винагороду, що надходить від іноземних спецслужб, дозволяють собі негативно та неправдиво висловлюватися про дії збройних сил РФ або відкрито закликають до внутрішніх безпорядків, критикуючи рішення, що ухвалюються керівництвом нашої країни. Це порушує принципи національної безпеки та принципи соціальної справедливості. Багато громадян РФ підтримують ініціативу щодо внесення змін до Кримінального кодексу РФ, що дозволяють конфіскацію майна у цієї категорії громадян та звернення його до доходу держави», – йдеться у документі.

Раніше з пропозицією конфіскувати майно у росіян, які залишили країну і критикували війну та російську владу, виступив і сам речник російської Держдуми В’ячеслав Володін. За його словами, деякі росіяни дозволяють собі ображати Росію, її мешканців, солдатів та офіцерів і «відкрито підтримувати лиходіїв, нацистів та вбивць». Володін вважає, що такі висловлювання можуть бути розцінені як заклики до екстремізму, реабілітація нацизму чи дискредитація російської армії.

1 грудня 2022 року у Росії набрав чинності закон, що дозволяє масово оголошувати людей «іноагентами».

Законодавство про «іноагентів» у Росії з’явилося у 2012 році. Закон дозволив Мін’юсту визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, екології, захисту прав людини.

Згодом з’явилася можливість визнавати «іноагентами» ЗМІ та фізичних осіб.

Російське Міністерство юстиції веде зараз одразу чотири списки «іноземних агентів».

Російське законодавство про «іноземних агентів» регулярно критикують правозахисники, міжнародні організації та професійне співтовариство, які вказують, що такі норми становлять небезпеку для розвитку громадянського суспільства в Росії.