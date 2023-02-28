Росія вивела в Чорне море 5 носіїв «Калібрів» із 32 ракетами – ВМС

Станом на 28 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 російських кораблів, серед яких п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 32 ракети, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

27 лютого у ВМС повідомляли, що Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі шість своїх кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр». Пізніше в оперативному командуванні «Південь» заявили, що РФ збільшила кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі до двох.

У ніч на 27 лютого російські війська застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, 11 з цих дронів збили українські захисники. У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ця атака здійснювалася з території Брянської області РФ.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.