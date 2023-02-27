Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»

Росія збільшила своє корабельне угруповання в Чорному морі, вивівши два ракетоносії, загальний залп становить 8 «Калібрів», повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь»

«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшено вдвічі – наразі 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Серед них вже два підводних ракетоносії, а це 8 «Калібрів» і 3 великих десантних кораблів», – йдеться у повідомленні.

В командуванні «Південь» додають, що загроза ракетних атак залишається актуальною.

Вдень 27 лютого Військово-морські сили Збройних сил України повідомляли, що Росія станом на 27 лютого утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі шість своїх кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр».

В ніч на 27 лютого російські війська застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, 11 з цих дронів збили українські захисники. У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ця атака здійснювалася з території Брянської області РФ.