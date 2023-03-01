У Повітряних силах прокоментували можливе використання Росією нових дронів із Китаю й Ірану

Росія може використовувати «усі методи»: і контрабанду, і тіньовий ринок, щоби залучати додаткове озброєння для ударів проти України, заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Коментуючи можливість застосування Росією нових безпілотників з Ірану і Китаю, він наголосив, що українські сили готові знищувати нові цілі, «питання лише в силах і засобах, які будуть у нас залучені до збиття цих повітряних цілей».

«Будь-який дрон – це повітряна ціль. Вона має ефективну відбиваючу поверхню. Грубо кажучи, світить радар на ціль, опромінює її і вертається цей сигнал на станцію, оператори це бачать і можуть її ефективно знищити. Тому все, що буде в зоні ураження нашої ППО, воно буде знищено. І так само з літака можна знищувати теж безпілотники, з F-16 зокрема. Це все повітряні цілі. Питання лише в силах і засобах, які будуть у нас залучені до збиття цих повітряних цілей», – сказав Ігнат.

Він додав, що під час масового застосування Росією дронів-камікадзе до них треба було пристосувати ППО і виділити достатню кількість сил та засобів, людей на місцях.

«Застосування «шахедів» проводилось спочатку по 1-2, потім меншими групами, в одну пору доби, потім в іншу. Тобто противник визначив найбільш ефективні методи застосування цих БПЛА по території України. Було визначено, що саме в нічний час, щоб уникнути ураження стрілецькою зброєю, великокаліберними кулеметами, зенітними ракетами. Вони почали їх застосовувати вночі, з 23 години починаючи до 4 [ранку] найбільші були масовані обстріли. Таким чином і українська ППО теж виробила шляхи та методи дієві щодо максимального знищення цих БПЛА типу «Шахед». І, як бачимо, інколи 100% знищується, інколи 85%, десь так, як це було позавчора (26 лютого – ред.)», – сказав речник.

Минулого місяця видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела повідомило, що Китай має намір постачати російській армії дрони-камікадзе свого виробництва. За даними видання, близько сотні безпілотників мають бути відправлені до Росії вже на початку квітня.

Йдеться про домовленість між Міністерством оборони Росії та китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Безпілотники, що обговорюються, – модель ZT-180, яка здатна нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів. На думку військових експертів, ця модель схожа на конструкцію іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136.

Офіційно влади Росії і Китаю це не коментували.

Крім того, нещодавно з’явилася інформація про випробування Іраном дрону Shahed-149 Gaza, який може нести до 13 ракет або бомб.

Київ звинувачує Москву у використанні іранських безпілотників Shahed під час атаки на цивільні та енергетичні обʼєкти. Російська сторона офіційно заперечує ці звинувачення. Іран визнав, що постачав Росії безпілотники, але твердив, що робив це до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.