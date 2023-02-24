Der Spiegel: Китай планує постачати Росії дрони-камікадзе

Китай має намір постачати російській армії дрони-камікадзе свого виробництва. Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на свої джерела.

За даними видання, близько сотні безпілотників мають бути відправлені до Росії вже на початку квітня.



Йдеться про домовленість між Міністерством оборони Росії та китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Безпілотники, що обговорюються, – модель ZT-180, яка здатна нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів. На думку військових експертів, ця модель схожа на конструкцію іранського безпілотника-камікадзе Shahed-136.

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Київ звинувачує Москву у використанні іранських безпілотників Shahed під час атаки на цивільні та енергетичні обʼєкти. Російська сторона офіційно заперчує ці звинувачення. Однак у жовтні 2022 року представник громадської ради при міністерстві оборони РФ проговорився про використання іранської зброї під час прямого ефіру на телеканалі РБК. Пізніше Іран визнав, що постачав Росії безпілотники, але твердив, що робив це до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.