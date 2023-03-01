Росія, ймовірно, вичерпала запас «Шахедів» і шукатиме поповнення – розвідка Британії

Росія, ймовірно, вичерпала свій запас іранських дронів-камікадзе «Шахед» і шукатиме поповнення, повідомила 1 березня розвідка Великої Британії.

Там згадали повідомлення влади України про те, що в ніч на 27 лютого українські військові збили 11 із 14 запущених Росією дронів, зокрема, дев’ять із них – у районі повітряного простору Києва.

У розвідці Британії зауважують, що до цього нападу не надходило ніяких повідомлень про використання Росією БПЛА в Україні приблизно з 15 лютого 2023 року.

«Це зниження темпів атак дронами, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси: вона, ймовірно, шукатиме поповнення запасів», – йдеться в повідомленні, яке у твітері оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

Крім того, у британській розвідці заявили, що через вектор атаки ці БПЛА «Шахед», найімовірніше, були запущені з Брянської області Росії, а раніше єдиний пункт запуску, який спостерігали з середини грудня 2022 року, був із Краснодарського краю РФ.

«Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближче до Києва. Ймовірно, метою цього є зменшення часу перебування в повітрі над Україною і спроба ще більше навантажити українську ППО», – йдеться в повідомленні.

27 лютого в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що повітряна атака, яка розпочалася близько 23:00 26 лютого і тривала кілька годин, була здійснена безпілотниками іранського виробництва.

«Вночі, з 23:00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники», – ішлося в повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, поблизу столиці України сили ППО збили девʼять дронів.

Влада у Хмельницькому і Запоріжжі повідомила про вибухи в цих містах. У Запоріжжі був атакований став обʼєкт цивільної нежитлової інфраструктури, жертв вдалося уникнути. У Хмельницькому внаслідок удару загинули двоє рятувальників, ще три людини поранені.