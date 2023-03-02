Міномети, САУ, РСЗВ – влада повідомила з чого і куди цілила армія РФ по Сумщині

Російські війська упродовж дня обстріляли з різних видів зброї десять територіальних громад Сумщини, повідомила обласна військова адміністрація.
«Протягом дня росіяни здійснили обстріли 10 територіальних громад області: Новослобідської, Хотінської, Білопільської, Великописарівської, Середино-Будської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської», – йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, було зафіксовано 177 «прильотів» з мінометів, ствольної артилерії, самохідних артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню. Є руйнування приватних будинків, пошкоджено ЛЕП.
Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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