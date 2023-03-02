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Білий дім: США завтра оголосять новий пакет військової допомоги Україні

Джон Кірбі не уточнив, що включатиме новий пакет військової допомоги, але зазначив, що деталі стануть відомі завтра

Сполучені Штати завтра оголосять новий пакет військової допомоги Україні, повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Завтра США матимуть ще один раунд допомоги. Він включатиме переважно боєприпаси, які будуть потрібні Україні для систем, які вони вже мають, наприклад, HIMARS», – сказав він під час брифінгу.

Джон Кірбі також зазначив, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуватиме 3 березня з візитом у Вашингтоні, обговорюватимуть додаткову підтримку України в майбутньому.

У річницю російського вторгнення – 24 лютого – адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів. Він, серед іншого, включав додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS), додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм та інше.

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